Hapalová: Chceme zaviesť cez prázdniny letnú školu pre deti

"V prvej fáze by sme to chceli otestovať pri deťoch zdravotníkov a policajtov. Tam si to vieme otestovať, ako by to mohlo fungovať," hovorí nová šéfka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Podobne ako premiér, hovorí aj o letnej škole pre deti: "Chceli by sme umožniť školám na dobrovoľnej báze urobiť letné školy na celom Slovensku. Ide o to, ako nastaviť tie podmienky tak, aby aj učitelia mali prázdniny na to zregenerovať sa. Rozmýšľame, ako zapojiť komunitné centrá aj mimovládky, ktoré s tým majú skúsenosti," dodáva.

Ako a či vôbec bude letná škola, však ešte nemajú na ministerstve školstva uzatvorené.

Ako sa zmení školstvo po pandémii? Zruší sa úplne známkovanie a prepadávanie? A budú deti chodiť do školy v lete?

