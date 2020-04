Krčméry: Som už unavený, teším sa o dva mesiace na dôchodok

"Ja sa už cítim tak unavený, že sa najviac teším do dôchodku, o dva mesiace už môžem ísť, a postupne sa sťahujem z krízového štábu. A teším sa aj na to, že budem mať viac času sa venovať mladým doktorom, ktorí chcú ísť do rozvojových krajín," hovorí profesor Vladimír Krčméry.

"Mladí tridsiatnici majú altruistickú stránku, prihlásilo sa nám aj dobrovoľne toľko medikov, že sme ich nemohli ani všetkých zobrať. Toto sú tie pozitíva, ktoré sa ukazujú v čase krízy."

Vracia sa Slovensko do normálu? Aká je prognóza najbližších týždňov?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s profesorom tropickej medicíny Vladimírom Krčmérym.