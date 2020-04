Ravasz: Prvé testovanie v Jarovniciach bolo odporné, bola to military show

"Kritizovať ľudí, ktorí pracujú v rómskych komunitách dlhé roky, je svinstvo. Tieto organizácie, ktoré desať a viac rokov pracujú v teréne, si dovolili vysloviť kritiku smerom k vláde, a hneď im premiér povedal, že si majú zobrať batoh a ísť do osád. Keby sme nemali tieto organizácie, boli by sme na tom v týchto komunitách oveľa horšie. Nepotrebujú takéto idiotské vyhlásenia, že majú ísť do terénu, pretože tam sú už roky. A verím tomu, že z okna helikoptéry to vyzerá inak. Mimovládky sú tam dole, priamo v teréne," hovorí bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz o výrokoch premiéra Matoviča, že ľudskoprávni aktivisti si majú zobrať batohy a ísť z Bratislavy do osád.

Dodáva, že Rómovia sa na Slovensku testujú na základe etnického princípu, pretože vláda testuje aj integrované komunity Rómov v bytovkách: "Mne to prišlo veľmi odporné, keď prvé testovanie v Jarovniciach vyzeralo ako military show. Tam bol vrtuľník nad osadou, potom priletel ďalším vrtuľníkom pán Pollák, boli tam aj ozbrojení vojaci. Naozaj by sme toto isté robili v prípade, že by to neboli Rómovia? Prečo nevidíme helikoptéry nad DSS-kami? Prečo ich vidíme nad rómskymi osadami. Prečo hovoríme na tlačovkách, že vybuchli osady? Testovali sa komunity, ktoré vôbec nie sú osady. Oblasti, kde je rómska komunita integrovaná a v bytovkách. Je to rasizmus."

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým rómskym splnomocnencom Ábelom Ravaszom.