Viskupič z SaS: Koalícia je nový orchester, musí sa ešte vyladiť

"Ja myslím, že by to bolo viac ako dve percentá HDP, možno tri, tri a pol. Ale to je 200 tisíc ľudí, ktorých dostaneme do práce. Je to cez 10 percent pracovnej sily, to sú rodiny, ktorým sa zlepšia príjmy a budú mať prácu," hovorí poslanec za SaS a predseda finančného výboru Marián Viskupič o argumente Igora Matoviča, že ak by sme uvoľnili ekonomiku, bolo by to len dve percentá HDP a nestojí to za to.

Vláda by podľa neho už mala pokročiť aj v otázke nájmov a bankového odvodu: "Znížiť na polovicu, z 0,4 percenta na 0,2. O ďalšom roku sa potom môžeme rozprávať neskôr. Ja si myslím, že čím skôr by sme ho mali znížiť, a posunúť sa ďalej," hovorí o bankách Viskupič.

Ako funguje SaS a OĽaNO, keď premiér hovorí, že ľudia nemajú počúvať Richarda Sulíka? A bude táto vláda musieť zrušiť trináste dôchodky? Kedy sa môže uvoľnovať ekonomika?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom za SaS Mariánom Viskupičom.