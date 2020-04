Kaščák: Pohoda 2020 nebude, ľudia nám najviac pomôžu ak si lístky nechajú

"Festival sme po dôkladnej diskusii s dvomi epidemiologičkami zrušili. Povedali, že je nulová šanca, aby sa v júli konala akcia s 30 tisíc ľuďmi. Najviac nám pomôže, ak ľudia nebudú chcieť preplatiť lístky, ale prenesú si ich na ďalší rok," hovorí riaditeľ Pohody Michal Kaščák o rozhodnutí zrušiť festival.

"Ak by to na Slovensku aj bolo v júli lepšie, neviem si predstaviť, ako by sa nám podarilo dostať sem umelcov z celého sveta," dodáva.

Ako sa dá presunúť celý festival? A bude to pre Pohodu likvidačné? Ako môžu fanúšikovia najviac pomôcť organizátorom?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom Pohody Michalom Kaščákom.