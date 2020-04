Skaut Lizák: Namiesto košieľ teraz skauti šijú rúška

"Vo viacerých lokalitách skauti šijú rúška pre vylúčené komunity, zbierajú lavóry, mydlá, uteráky a odviezli to do komunitného centra, kde už to rozdali podľa potreby," hovorí Juraj Lizák, riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu.

Stovky skautov nakupujú starším ľuďom, šijú rúška, či robia zbierky. "Ľudia to vítajú, pretože nakupovať starším idú už rokmi preverení ľudia, ktorí nie sú podvodníci," hovorí Juraj Lizák.

Ako fungujú skauti v domácnosti? S čím všetkým vedia pomôcť mimovládkam a samosprávam?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom Ústredia Slovenského skautingu Jurajom Lizákom.