Biochemik Čekan: Testy chceli kúpiť Maďari, ale pre nás je prvoradé Slovensko

"Mám ponuku, či by sme nepredali naše testy do Maďarska. Ja som povedal, že až vtedy, keď uspokojíme potreby Slovenska," hovorí biochemik Pavol Čekan, ktorého firma dokáže vyrobiť testy na koronavírus.

"Pre nás je to prvý krát, čo naše produkty budú použité na Slovensku. Pre nás je to až samozrejmosť, že ak môžeme pomôcť v tejto ťažkej situácii, tak pomôžeme," hovorí vedec, ktorého prestížny startup neuspel v eurofondovej výzve Petra Plavčana, za ktorý musel ustúpiť. Pavol Čekan hovorí, že na Slovensko za to ťažké srdce nemá.

Ako sa vyrába test na covid-19? Ako dlho bude trvať, kým bude k dispozícii 100 tisíc týchto testov a čo všetko k tomu ešte chýba?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s biochemikom Pavlom Čekanom.