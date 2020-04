Mikulec: Nedá sa pohyb obmedziť tak, aby nikto nestál v kolónach a radoch

“Ja by som to, či to bola sabotáž alebo nedorozumenie, alebo či došlo k nejakému nepochopeniu medzi nami, to by som nechal na ďalšiu debatu. Opatrenia sa tvoria v dobe, keď je všetko hektické, je toho naozaj veľa a opatrenia sa nerodia ľahko a jednoducho,” vysvetľuje kolóny na celom Slovensku minister vnútra Roman Mikulec.

“Áno, ospravedlňujeme sa, že museli ľudia stáť v kolónach, ale keď vláda príjme uznesenie o obmedzení pohybu, tak ten pohyb má byť obmedzený. Nedalo sa to urobiť tak, že obmedzíme pohyb, ale ľudia nebudú stáť v kolónach a radách. Takto to jednoducho nejde. Pozrite, čo sa deje v zahraničí. Niekde v Taliansku alebo na Malorke by ľudia boli radi, že vôbec môžu stáť v kolónach. Majú zakázané vôbec vychádzať von a boli by veľmi radi, keby mohli vyjsť von a nadýchať sa čerstvého vzduchu,” dodáva Mikulec.

Vypýtala si už vláda dáta od operátorov, kam sa v pondelok a utorok presúvali ľudia? Máme dostatočné kapacity v karanténnych zariadeniach? A ako sa pozerá na kritiku premiéra, že šlo buď o sabotáž alebo nekompetentnosť?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom vnútra Romanom Mikulcom.