Meško z Martinusu: Konkrétny dopad korupcie? Elektronizácia bola drahá a nič nefunguje

"Žiaľ, toto je konktrétny dopad toho, že sa do informatizácie investovali veľké peniaze, väčšie ako bolo potrebné, a ešte tie systémy nefungujú. Toto je druhý level korupcie, že keby to aspoň bolo predražené ale fungovalo to, tak v tomto momente by sa na tom síce niekto nabalil, ale vieme fungovať," hovorí majiteľ najväčšieho online kníhkupectva Martinus Michal Meško.

Ako sa vysporiadava jeho firma s pandémiou? A aké dopady to bude mať na biznis? Môže to niektorým pomôcť urýchliť, čo ich aj tak čakalo o pár rokov? A aké knižky ľudia najviac kupujú počas sociálnej izolácie?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s majiteľom Martinusu Michalom Meškom.