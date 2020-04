Heger: Riešime aj lízingy, odklad by mohol byť na tri mesiace

"Budeme musieť posunúť pásma dlhovej brzdy tak, aby to odrážalo celý dopad koronavírusu. Pásma sa posunú o celý vplyv koronavírusu a to bude spravodlivé," hovorí minister financií Eduard Heger o uvoľnení dlhovej brzdy.

Opatrenia pre automobilky a veľkých zamestnávateľov sú už vraj na spadnutie. "Predstavíme ich do niekoľkých dní, najprv sme museli riešiť akútne malých a stredných podnikateľov," hovorí minister.

Tento týždeň by vláda mala doriešiť po odklade hypoték aj odklad lízingov.

"Tam by mal byť odklad tri, plus opcia tri mesiace. Predstavíme to v priebehu týchto dní," dodáva Heger.

Ako chce sanovať výpadok samospráv po prekonaní pandémie? Kedy a ako pomôže štát automobilkám, ktoré hovoria, že do dvoch mesiacov začnú prepúšťať?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom financií Eduardom Hegerom.