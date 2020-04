Všetko, čo by nebolo nevyhnutné, by sme museli vypnúť a v práci sú iba tí, kde je to nevyhnutné, opisuje svoj nápad na blackout premiér Igor Matovič. Vidí ho ako jednu z možností na riešenie pre súčasnú koronakrízu.

Richard Sulík, Veronika Remišová aj Peter Pellegrini sú proti "úplnému vypnutiu" Slovenska. Pozrite si prečo. A tiež, ako nateraz reaguje hnutie Sme rodina a čo si o tomto Matovičovom nápade myslia bývalý premiér Mikuláš Dzurinda a bývalý minister financií Ivan Mikloš.