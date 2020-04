Minister dopravy Doležal: Kedy bude diaľnica do Košíc? Naozaj neviem

"Mám ambíciu predložiť ústavný zákon, ktorý by pomenoval stavby strategického významu. Budeme to musieť nastaviť pozorne, aby sa nezneužíval, ale keď 5 a pol milióna ľudí čaká na 30 kilometrový úsek, musíme to urýchliť," hovorí nový minister dopravy Andrej Doležal o dostavbe diaľnice do Košíc.

Určiť by v ňom napríklad chcel to, že v konkrétnej veci by sa bolo možno odvolať len raz, aby neboli prieťahy.

Kedy bude diaľnica do Košíc? Ako bude riešiť mýtny systém s firmou Skytoll? A stihne sa tunel Višňové dostavať z eurofondov? Vyvodí zodpovednosť voči štátnej tajomníčke Brunckovej, ak sa ukáže, že nesprávne zapísala firmu oligarchu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom dopravy za Sme rodina Andrejom Doležalom.