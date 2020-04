Viceguvernér Ódor: Odklad hypoték a úverov bude jednoduchý a automatický

"Po opatreniach aj ostatných štátov v Európe to zatiaľ vyzerá skôr na ten pesimistickejší odhad spomalenia ekonomiky," hovorí viceguvernér NBS Ľudovít Ódor na to, kde sa dnes hýbeme v ich odhade, že ekonomika sa spomalí do 4,5 do 9,4 percenta.

Ako bude vyzerať odklad hypoték? Vyjednajú si banky zrušenie bankového odvodu? A treba uvoľniť dlhovú brzdu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s viceguvernérom NBS Ľudovítom Ódorom.