Krajniak: Prepúšťanie oznámili traja veľkí zamestnávatelia, verím, že to stiahnu

"Mali sme informáciu o troch veľkých firmách, nevieme, či to zatiaľ stiahli, ale nie je problém, pokiaľ to stiahnu," hovorí minister práce Milan Krajniak o hromadnom prepúšťaní. Opatrenia, ktoré ohlásila vláda sú zamerané na firmy do 250 zamestnancov.

"Rokovania s veľkými zamestnávateľmi má na starosti minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý pripraví individuálne riešenia pre veľké firmy," dodáva minister.

Kedy presne budú môcť zamestnávatelia žiadať o pomoc od štátu a kde nájdu detaily? Týka sa to aj slobodného povolania a umelcov? Ako sa bude kontrolovať kto spĺňa a kto nespĺňa podmienky?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom práce Milanom Krajniakom.