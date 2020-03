Gröhling: Zrejme posunieme monitor, prijímačky aj maturity

"Nestihnú to tie deti prebrať, nestihnú to študenti, to učivo budeme musieť presunúť do ďalšieho školského roka," hovorí nový minister školstva Branislav Gröhling a dodáva, že školský rok by chcel ukončiť v normálnom termíne. Priznáva však, že sa bude posúvať testovanie deviatakov, prijímačky a možno aj štátnice a maturity.

"Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať, hneď v pondelok bude sedieť na ministerstve krízový štáb," dodáva.

Má nový minister školstva v tejto kríze informácie od odchádzajúcej ministerky Lubyovej? Aké budú opatrenia proti koronavírusu, keď nastúpi v sobotu do funkcie? Čo všetko sa musí zrušiť a presunúť a kedy to žiaci a študenti dobehnú?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novým ministrom školstva Branislavom Gröhlingom.