Vallo: Koronavírus bude finančne pre Bratislavu katastrofa

"Urobili sme detské skupiny, také tábory, pre zdravotníkov, ktorí sú vyťažení a nemajú kam dať deti," hovorí primátor Matúš Vallo. Mesto sa teraz snaží zohnať rúška pre pracovníkov magistrátu, ktorí vynášajú smeti a držia Bratislavu v chode.

Primátor však upozorňuje už teraz, že keď kríza pominie, bude to mať vážne ekonomické následky pre hlavné mesto: "Bude to absolútna katastrofa. Sú to výpadky miliónov eur a ľudia sa oprávnene po pandémii budú pýtať, že prečo nie je opravené námestie a cesta," hovorí primátor.

Je v hre scenár úplného zatvorenia Bratislavy? Dodržiavajú ľudia nosenie rúšok v MHD? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.