Koronavírus: Ako si správne umyť ruky? (video)

Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že si treba častejšie a lepšie umývať ruky. Vydala aj presný návod ako na to.

Poďte sa so Zuzanou Kovačič Hanzelovou pozrieť na to ako si správne umyť ruky podľa WHO.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.