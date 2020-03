Heger: Cheme daň z luxusu, platiť by ju mohol aj Igor Matovič

Eduard Heger by mohol byť novým ministrom financií za stranu OĽaNO. "Všetko je možné, ešte nič nie je dohodnuté," hovorí Heger.

Zaviedol by licencie pre živnostníkov, dve minimálne mzdy podľa vzdelania a daň z luxusu pre extrémne bohatých ľudí: "Aj Igor Matovič je extrémne bohatý, je možné, že by ju platil aj on," dodáva.



Kedy bude mať Slovensko vyrovnaný rozpočet? A má vôbec vláda pod Igorom Matovičom ambíciu robiť veľké reformy?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Eduardom Hegerom.