Kiska: Strana Za ľudí začína rokovania o vstupe do vládnej koalície (video)

Strana Za ľudí začína oficiálne rokovania o vstupe do budúcej vládnej koalície so stranami OĽaNO, SaS a Sme rodina. Odsúhlasilo to štvrtkové predsedníctvo strany. O výsledku predsedníctva informoval líder strany Andrej Kiska. Ako však podotkol, neznamená to, že strana Za ľudí pôjde do koalície za každú cenu.

"Pre nás je podstatné, aby sa podarilo presadiť náš program v oblasti boja proti korupcii, pomoci regiónom, pomoci sociálne slabším a pevne ukotviť Slovensko v zahranično-politickej orientácii. Je dôležité, aby mala celá vláda vysoký morálny a odborný kredit. O tom všetkom oddnes začnú rokovania s našimi potenciálnymi partnermi budúcej vládnej koalície," vyhlásil Kiska.

Lídra OĽaNO Igora Matoviča Kiska informoval o postupe strany, chce, aby sa ešte vo štvrtok stretli lídri všetkých štyroch strán. Matovič už skôr avizoval toto stretnutie.

Vyjednávací tím strany Za ľudí bude podľa Kisku zložený okrem neho z podpredsedov strany, ktorými sú Veronika Remišová, Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Vladimír Ledecký a Michal Luciak. Súčasťou tohto tímu bude podľa Kisku aj Roman Krpelan, ktorý za stranu komunikuje s médiami.