Záborská: Liberáli sa nemusia báť, nebudeme v parlamente extrémisti

Líderka Kresťanskej únie hovorí, že nemajú za cieľ zákaz interrupcií: "Nedá sa povedať aký máme cieľ, vítame každé zlepšenie ochrany života, každý krok, ktorý zlepší situáciu," hovorí Anna Záborská.

Hlasovať by chceli o tejto otázke slobodne: "Ani líder Igor Matovič nehovorí, že by chcel dať do koaličnej zmluvy nehlasovanie o interrupciách, nemalo by to tam byť," dodáva.



Ako sa pozerá na koalíciu? Neprekáža jej minulosť Borisa Kollára? A hlasovala by s Marianom Kotlebom za zákaz interrupcií? Čo hovorí na obavy liberálov, že do parlamentu prišli ultrakonzervatívci?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedníčkou Kresťanskej únie Annou Záborskou.