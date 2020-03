Marek Maďarič: Pellegrini je večný náhradník, Fica nevymení

"Možno si z toho niekto urobil SROčku, ale ja som sa nikdy necítil byť súčasťou SROčky a necítil som sa ako skorumpovaný politik. Tí, ktorí hovoria o Robertovi Ficovi, že je skorumpovaný politik, tak nech to dokážu," hovorí Marek Maďarič, ktorý bol dlhé roky v Smere a dnes odchádza z politiky.



Ako sa pozerá spätne na Smer, a je toto koniec Roberta Fica? Vymení ho na poste predsedu Peter Pellegrini? A mal by ísť Andrej Kiska do koalície s Igorom Matovičom?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Marekom Maďaričom.