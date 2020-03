Andrej Kiska by uprednostnil vládu bez Kollára (video)

Líder Za ľudí Andrej Kiska zatiaľ o nomináciách na ministerstvá, o ktorých sa špekuluje, že by ich Za ľudí mohla získať, hovoriť nechcel.

"Úprimne má zamrzelo, že som na jednej strane od pána Matoviča počul, že si nemáme posielať odkazy cez médiá a hneď večer sa dozviem, že by som mal byť ministrom zdravotníctva alebo práce a sociálnych vecí," dodal Kiska.

Kiska tiež jasne povedal, že by uprednostnil vládu bez Kollára.

"Ja som bol presvedčený o tom, že by sme mali zostavovať vládu pokiaľ by sa dala bez pána Kollára. Ale toto rozhodnutie je na pánovi Matovičovi," uviedol.

Na otázku, či je možné, že Za ľudí skončí v opozícii hovorí, že sú si vedomí obrovskej zodpovednosti voči krajine, svojim voličom aj voličom strán, ktoré sa nedostali do parlamentu. Vo štvrtok bude mať Za ľudí zasadnutie predsedníctva. Na základe jeho záverov by mal Kiska dostať mandát rokovať s Matovičom o vstupe do vlády.

"Potom už bude oficiálne jednanie o tom, za akých podmienok a ako by sme očakávali náš priamy vstup do vlády," hovorí Kiska.