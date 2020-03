Volebný líder strany Smer Peter Pellegrini sa bude uchádzať o post podpredsedu Národnej rady, ak na to bude príležitosť. Uviedol to v nedeľu ráno pred diskusiou v televíznej relácii.

„Ak takúto možnosť dostanem, tak sa o ňu uchádzať budem,“ uviedol Pellegrini na margo otázky, či sa bude ako volebný líder pravdepodobne najsilnejšej opozičnej strany uchádzať o tento post. „Ak by tá funkcia pripadala Smeru, tak by som to mal byť ja,“ doplnil dosluhujúci premiér.