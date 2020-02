Ako správne voliť? Pozrite si video

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

Ak má volič hlasovací preukaz, predloží ho spolu s občianskym preukazom, potom mu okrsková volebná komisia preukaz odoberie.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok tej politickej strany, ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky. Alebo môže na lístku zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Krúžkuje sa poradové číslo a to najviac štyrom kandidátom na zozname.

Ak zakrúžkujete viac ako štyroch kandidátov, preferenčné hlasy sa nebudú kandidátom počítať, bude zarátaný len hlas pre danú politickú stranu.

Čo ak sa pomýlite? Na požiadanie môže voličovi vydať okrsková volebná komisia nové hlasovacie lístky.

Nesprávne upravené lístky sa vhadzujú do rovnakej schránky, do ktorej sa vhadzujú nepoužité hlasovacie lístky (väčšinou označenej krabice za volebnou urnou).

Voliči, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok alebo vhodiť ho do volebnej urny pre zdravotné postihnutie alebo pre inú skutočnosť (napríklad nemôžu čítať alebo písať), oznámia to pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii.

Títo voliči majú právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky. Touto osobou však nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Musí to byť iná osoba.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak tak neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.