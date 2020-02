Čo by lídri strán robili, ak by boli neviditeľní? (rýchle otázky a odpovede)

Lídrov najsilnejších strán, ktoré kandidujú do parlamentu, sme sa pýtali na to, aká ich vlastnosť je najviac užitočná do politiky. A tiež, ktorá ich vlastnosť sa do politiky vôbec nehodí. Tiež sme boli zvedaví, čo by robili, ak by boli jeden deň neviditeľní.

Na naše otázky odpovedali predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, predseda KDH Alojz Hlina, predseda SaS Richard Sulík, líder volebnej kandidátky strany Most-Híd Árpád Ersék, líder koalície PS/Spolu Michal Truban, predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár a líder hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Strana Smer nevyužila možnosť poslať svojho zástupcu na profilový predvolebný rozhovor so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.

Strana SNS sa rozhodla neprísť a ako dôvod uviedla zaujatosť voči ich politickej strane. Preto lídri týchto dvoch strán vo videu nie sú.