Hlina: Ak budú chcieť ľudia za premiéra Matoviča, prispôsobím sa

"Mazurek s Kotlebom mi chcú vládnuť? Mňa to uráža. Niekto bude čakať, že to budem akceptovať? Podľa mňa máme naviac. Naučili sa jesť príborom, poďme sa s ním baviť o rozpočte?" hovorí Alojz Hlina o Kotlebovcoch.

Boj proti nim podľa neho má zmysel, a aj keď tým oslovuje mladých ľudí, ktorí nevolia KDH, spolieha sa na to, že to povedia svojim rodičom a starým rodičom.



Čo sú priority KDH? Na aký výsledok si predseda Hlina trúfa? A súhlasil by s tým, aby mala strana Za ľudí ministerstvo vnútra, ak by obžalovali Andreja Kisku?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom KDH Alojzom Hlinom.