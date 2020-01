Kováčik: Rusko ma požiadal o sprostredkovanie stretnutia s Černákom

V piatok pokračovalo pojednávanie vo veci objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej, z ktorej je obžalovaný Pavol Rusko. Dnes vypovedal bývalý šofér a zároveň ochrankár Pavla Ruska, Branislav Pravda. Opisoval, ako Ruska na stretnutie s Mikulášom Černákom a Milošom Kaštanom viezol. Ako povedal, Rusko tam išiel riešiť svoje problémy s Volzovou.

„Prišli sme do kancelárie, kde pán Rusko hovoril, že má nejaké problémy s pani Volzovou, či by sa to dalo nejako riešiť,“ vypovedal Pravda na súde.

Okrem Pravdu pred súdom svedčil aj Ján Kováčik. Ten ešte v novembri 2017 vypovedal, že Rusko chcel ísť na stretnutie s Černákom, lebo si potrebuje niečo overiť. Pred súdom uviedol, že mu niečo hrozilo. Ako to teda je, sa ho pýtal prokurátor Michal Šúrek. Kováčik potvrdil svoju dnešnú výpoveď.

