Pozrite si celé video, ktoré v pracovni nahral Trnka s Počiatkom

Jedným z ľudí, ktorých si Dobroslav Trnka ako generálny prokurátor nahral u seba v pracovni je bývalý minister financií zo Smeru Ján Počiatek.

Časť z rozhovoru u Trnku v pracovni zverenil Denník N s tým, že stretnutie prebehlo pravdepodobne v januári 2009. Hovorili najmä o kauze Tipos v jej spore s firmou Lemikon. V kauze šlo o to, že štátny Tipos mal so súhlasom Počiatka poslať Lemikonu dve miliardy slovenských korún no vyplácanie peňazí po prvej splátke stopol vtedajší generálny prokurátor Trnka.

"Potrebujeme aby si to, ako to povedať tak, aby sme nevyzerali my ako ko..ti," hovorí Počiatek na nahrávke Trnkovi. Trnka s tým súhlasil. "Spravím vám marketing," povedal Trnka.

Spomínali aj emisnú kauzu Jána Slotu, ktorú Počiatek uzavrel slovami, že Slota je "kráľ".