Právny zástupca poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic po prvej časti výpovede svedka Tótha: Peter Tóth mal vedomosť o sledovaní. Paparazovanie je eufemizmus a pre niekoho to znie dobrodružne, ale bolo to sledovanie. Bolo to sprosté sledovanie. Bol by som rád, keby sme používali na súde reálne opisy skutočností a nie eufemizmy.