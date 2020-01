Katarína Danová: Vyšetrovanie Chachalandu sa vlečie, ide to pomaly

V marci 2019 popísala ako ju ako 13-ročné dievča zneužíval šéf tábora Chachaland Roman Paulíny. Odvtedy prípad začala vyšetrovať polícia a tábor zrušili.

"V roku 2020 by som v ideálnom prípade chcela vidieť, že Romana Paulínyho obvinia, ale tak či onak, chcela by som, aby sa prípad uzavrel. Pre obeť je to pomerne náročný proces," popisuje Katarína Danová vyšetrovanie a dodáva, že psychologické posudky, ktoré jej robili, vždy znova retraumatizujú obeť.

"Ja už mám veľa vecí spracovaných a bolo to dávno, ale neviem si predstaviť, že to absolvuje niekto, kto má čerstvú traumu," dodáva.

Ako spätne vníma rok 2019, keď vyšla von so svojím svedectvom? Ako na to reagovalo jej okolie? A prečo sa vyšetrovanie jej sexuálneho zneužívania tak vlečie?

