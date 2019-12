Dostali ste nový mobil či počítač? Takto ich bezpečne nastavíte (video)

Dostali ste pod stromček nový mobil, tablet alebo počítač? Expert na digitálnu bezpečnosť z Esetu Ondrej Kubovič radí, ako si zariadenie nastaviť tak, aby bolo bezpečné. Základom je update operačného systému, a to aj na novom mobile. Je jeho prvá rada.

"Dôležité je to preto, lebo výrobcovia vydávajú pravidelne záplaty, keďže aj pravidelne nachádzajú nové zraniteľnosti a nové cesty, ako by sa dalo na zariadenie zaútočiť," zdôvodňuje to Kubovič. Tiež je dobré mať antivírus. A aj nainštalované aplikácie udržiavať stále aktualizované na najnovšej verzii. Tie tri veci tvoria podľa experta dobrý základ.

Ondrej Kubovič ďalej hovorí o fyzickej bezpečnosti, teda nastavení hesla či správcovi hesiel. Odpovedá na to, či je dobré si za aplikácie, ktoré nám poskytujú bezpečnosť platiť alebo postačia tie, ktoré sú zadarmo. Alebo či odporúča nastaviť si na mobile možnosť jeho vyhľadania pri strate či vymazanie obsahu na diaľku.