Kazateľ Pastirčák: Kňazi by sa mali hnevať na seba, ak ľudia nechodia do kostolov

"Kvalita viery sa nemeria podľa toho, či niekto chodí pravidelne do kostola. Ak ľudia nechodia do kostola, kňazi by sa mali hnevať na seba, pretože ľudia chodia tam, kde majú pocit, že niečo dostali," hovorí kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák.

"Očakávať, že ľudia prídu niekam ako povinnosť, a pritom tam nič nezískajú a nič im to nedá, je podľa mňa už skoro arogancia. Základná otázka, ktorú by si mali klásť kresťania je, že ako hľadať reč, ktorá osloví moderného človeka. Náboženská reč sa uzavrela do hlinenej veže, kde sa opakujú výroky, ktoré sa stávajú frázami." hovorí kazateľ Pastirčák.

Ako prežiť hlboké Vianoce? Ako sa kvalitne modliť? A dá sa tráviť pekný vianočný čas aj s rodinou, s ktorou má človek pocit, že sa rozišli v podstatných otázkach?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s kazateľom Danielom Pastirčákom.