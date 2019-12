Návod ako očistiť kapra rýchlo a čisto (video)

Oškrabávanie šupín z kapra je tradičný spôsob jeho čistenia. Robí sa nožom, škrabkami či rukou. Podľa učiteľa rybárskych odborov na Strednej odbornej škole v Ivanke pri Dunaji Jaroslava Šubjaka je však tento spôsob pomalý a zašpiní sa pri ňom celá kuchyňa, keďže všade lietajú šupiny.

Jeho žiak Dušan Paradi nám ukázal, ako očistiť kapra podrezávaním šupín.

"Je to rýchlejšie a aj kvalitnejšie, aj to mäso," hovorí Dušan. Po podrezaní šupín ostane na kaprovi iba čistá biela koža. Chce to trochu cviku, povedal nám Jaroslav Šubjak, ale zvládne to každý. Začínajte vždy pri chvoste a postupujte smerom k hlave kapra. A nepodceňujte ani nôž, majte ho vždy ostrý.