Dá sa urobiť z kapra suši a ako chutia kaprie hranolky? (video)

Pôvodný divoký riečny kapor, z ktorého je vyšľachtený ten, ktorého si teraz dávame na Vianoce na tanier, sa volá sazan. Dnes je chránený a na Dunaji sa vyskytuje už veľmi vzácne.

Kapra v minulosti na našom území chovali a šľachtili mnísi a bol považovaný za pôstne jedlo, ktoré bolo možné jesť aj v piatok. Vek kapra sa dá určiť podľa šupiny, vo videu uvidíte ako.

Dozviete sa aj to, koľko sa kapor dožíva, aké veľké sú rekordné kusy, ale aj to, že kapor cez zimu zimuje a neprijíma potravu. Rozhodne je zaujímavé o ňom vedieť viac, ako len to, že je sviatočné vianočné jedlo.

O kaproch sme sa rozprávali s učiteľom rybárskych predmetov Jaroslavom Šubjakom zo Strednej odbornej školy v Ivanke pri Dunaji a Andrejom Horváthom, ktorý sa venuje prírodnému chovu rýb v Rybárstve Stupava.