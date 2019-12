Súd vylúčil časť dôkazov v prípade Kuciakovej vraždy (video)

Senát predsedníčky Ruženy Sabovej vylúčil analýzy Threemy, metadát či sledovania. Prokurátor sa však pokúsi digitálne stopy vrátiť späť do procesu. „Budeme sa snažiť nájsť iný spôsob, ako tieto veci dostať do trestného konania. Nie je to definitívne vylúčené,“ povedal Vladimír Turan, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

Právny zástupca Kuciakových rodičov Daniel Lipšc povedal, že dôvodom môže byť to, že ide iba o analýzy a opisy stôp. Čo Turan plánuje urobiť, nepovedal. Taktické úvahy a zámery si zatiaľ necháva pre seba. Lipšic tvrdí, že je nevyhnutné, aby sa Threema čítala v rozsahu, v akom to navrhne prokurátor a obhajcovia. Inak povedané, nie vyšetrovateľ má určovať, čo z komunikácie je dôležité, ale má to vybrať prokurátor a obhajcovia