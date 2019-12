Marketér Slovák: Deti v predvolebnom spote Smeru? Je to za hranou

"Je to za hranou, ja som zvedavý, čo tie deti budú robiť, keď budú o 10-15 rokov sa pozerať na seba, že v akej reklame to hrali," hovorí marketingový odborník Róbert Slovák o deťoch, ktoré účinkujú v predvolebnom spote Roberta Fica.

Nepáčia sa mu však ani komediálne videá PS a Spolu: "Nezdá sa mi funkčné, ak niekto sa snaží usilovať o funkciu, ktorá zo sebou prináša istý typ vážnosti a profesionality, nastaviť svoju komunikáciu tak, že to komunikujete ako zábavu a srandičku. Kamapne Zuzany Čaputovej a Andreja Kisku neboli vtipné, a fungovali," dodáva Róbert Slovák.



Ako to je so sexom v marketingu, predáva alebo škodí? Ako by mali komunikovať štátne inštitúcie a darí sa to polícii? A ako vyzerá predvolebná kampaň očami dlhoročného marketéra? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Róbertom Slovákom.