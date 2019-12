Šéf analytikov Smatana: Som veľmi sklamaný, že stratifikácia neprešla

"Na stratifikácii nemocníc sme pracovali dlho, som veľmi sklamaný, že neprešla," hovorí šéf analytického tímu Inštitút zdravotnej politiky.

"Ale prichystaná bude tak, aby ďalšia vláda už nemusela dva roky analyzovať, ako my," dodáva Martin Smatana.



Prečo je stratifikácia nemocníc taká dôležitá? A ako sa má na to pozerať niekto z menšieho mesta, ktorému zrušia nemocnicu? Čím to je, že v analytických tímoch ministerstiev robia najmä mladí ľudia zo svetových prestížnych univerzít?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s šéfom Inštitútu zdravotnej politiky Martinom Smatanom.