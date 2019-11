Starosta Petržalky: Tisíce ľudí sa kvôli parkovaniu prihlásili na trvalý pobyt

Petržalka pilotne spustila rezidenčné parkovanie. V časti Dvory už vyznačili modrou farbou parkovanie iba pre ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v Petržalke.

"Zatiaľ sa prihlásilo asi 2 tisíc ľudí na trvalý pobyt, chceli by sme, aby to bolo viac. Do rozpočtu by sme mohli dostať ročne pol milióna až milión eur," hovorí starosta Ján Hrčka.



Aké chyby urobili? Koľko áut si môžu ľudia prihlásiť? A kam zmiznú autá ľudí, ktorí nemajú trvalý pobyt?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so starostom bratislavskej Petržalky Jánom Hrčkom.