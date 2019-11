Štátny tajomník Rigó: Maďarič a Laššáková? To sú dva odlišné svety

Konrád Rigó si narozdiel od ministerky kultúry pozval na ministerstvo hercov a iniciatívu Stojíme pri kultúre. Chcú, aby riaditeľ SND nebol priamo menovaný ministrom, ale prešiel výberovým konaním.

„Mali by sme sa právne vrátiť do stavu, aby minister priamo nemohol menovať riaditeľa SND,“ hovorí štátny tajomník za Most-Híd Konrád Rigó.

„Nevnímam to ako pozitívny krok od Mareka Maďariča, aj keď musím povedať, že Marek Maďarič a Ľubica Laššáková, to sú dva odlišné svety,“ dodáva na otázku, či exminister kultúry Maďarič urobil chybu, že do zákona dal aj možnosť, aby riaditeľa SND mohol sám vymenovať.

Aká je situácia na ministerstve kultúry? Prečo sa Ľubica Laššáková venuje viac folklóru ako SND? A bude Kunsthalle samostatná organizácia, tak ako ministerka sľúbila?

