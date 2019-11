Exšéf tímu Kuciak sa prvýkrát ukázal na verejnosti (video)

Zaplnená sála privítala v pondelok popoludní vyšetrovateľa Petra Juhása. Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa prvýkrát ukázal na verejnosti. Jeho tím po obžalobe podnikateľa Mariana Kočnera z objednávky dvojnásobnej vraždy rozpustil v druhej polovici októbra policajný prezident Milan Lučanský.

Do Trnavy prišiel Juhás na prvú medzinárodnú konferenciu venovanú boju proti mafiám na Slovensku. Zorganizovala ju talianska investigatívna novinárka Maria Grazia Mazzolová z verejnoprávnej televízie RAI, ktorá je na Slovensku známa reportážami o prepojení politických špičiek s kalábrijskou mafiou ´Ndrangheta.

Juhása krátko po začiatku konferencie neočakávane pozvala na pódium Mazzolová. Rodičia zavraždených ho tak ocenili za prácu, ktorú so svojím tímom urobil. Vyšetrovateľ sa zvítal s nimi, ale aj s talianskym národným prokurátorom boja proti mafii Federicom Cafierom de Raho.

Pozvali ma, odpovedal Juhás na otázku SME, prečo prišiel na konferenciu do Trnavy. Rozhovor odmietol s vysvetlením, že má zakázané hovoriť. Ak by poskytol interview bez súhlasu nadriadených, hrozil by mu disciplinárny trest.