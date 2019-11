Silný vietor v Ždiari váľal stromy a bral strechy (video)

Načítavám video... video https://vimeo.com/372896688

Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar, pod Belianskymi Tatrami. Dôvodom je množstvo popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne cesty aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko.

„Vietor začal fúkať už v utoro poobede, ale to padlo len niekoľko menších stromov či konárov. Zhoršovať sa to začalo večer, najviac stromov padlo v okolí obecnej časti zvanej Príslop, kde poškodili aj elektrické vedenie, a Podspády a Tatranská Javorina tak ostali bez prúdu. Potom začalo padať väčšie množstvo stromov aj na hlavnú cestu a tu u nás v Ždiari, v smere do Monkovej doliny, popadalo asi 30 stromov na cestu a tam je to stále neprejazdné,“ priblížil situáciu starosta Ždiaru Pavel Bekeš.

Dobrovoľní i profesionálni hasiči, ako i miestni ľudia boli v teréne prakticky počas celej noci a v prácach na odstraňovaní škôd pokračujú aj teraz.