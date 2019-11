Tomáš Hudák: Z katolíka som sa stal ateistom

Stand up comedy Silné reči má 10 rokov a komik Tomáš Hudák v nich vystupuje úplne od začiatku.

Jeho prvý stand up bol o zajakávaní sa a odvtedy už mal za 10 rokov vystupovania aj krízu: "Asi pred dvomi rokmi som prišiel do bodu, že už som vyčerpal témy, ale prekonal som to a začal som napríklad robiť stand upy aj o vesmíre," hovorí Tomáš Hudák.

Nechýba mu novinárčina? A kde je hranica humoru, napríklad pri smrti Karla Gotta alebo Pavla Demitru? Vie už koho bude voliť?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s komikom Tomášom Hudákom.