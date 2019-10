Threema ako dôkaz: Prečo súd pripustil čítanie Kočnerovej komunikácie?

Peter Kováč, odborník na trestné právo a súdny lekár, hovorí, že Threema ako digitálna stopa má, tak ako iné digitálne dôkazy, zvláštny charakter.

"Samotným používaním zariadenia sa môžu meniť, ale keď sú správne zaistené, tak sa dajú neobmedzeným spôsobom kopírovať," vysvetľuje Kováč.

Hovorí tiež, že "treba hľadať vždy najjednoduchšie vysvetlenia. Desiatky až desiatky tisíc správ a predstava, že by si niekto dal tú robotu, že by to umelo vytváral – je to toľko roboty. Predstaviť si, že by tomu niekto venoval čas a peniaze, je veľmi zvláštne".

Čo je Kočnerova Threema z hľadiska práva? Aký je rozdiel medzi priamymi a nepriamymi dôkazmi, prečo je Threema nepriamy a znamená to, že je menej dôležitá?

Prečo súd pripustil čítanie Threemy a znamená to, že už má na ňu nejaký názor? Čo znamená, že je nahrávka autentická? A s čím zásadným môže prísť obhajoba a rozbiť argumenty za jej čítanie na súde a jej uznanie za dôkaz. A prečo Kočner hovorí, že Threema je neoverená, nezákonne získaná a fantazmagorická komunikácia?