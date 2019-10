Alojz Hlina: Do nenávisti voči homosexuálom sa nedám vtiahnuť

"Polícia ma vypočula ako predsedu KDH asi pred polrokom, v súvislosti s kauzou Gorila. Ja deklarujem aj tu, že budeme absolútne súčinní, aj čo sa účtovníctva strany z toho obdobia týka," hovorí predseda KDH Alojz Hlina o tom, že bývalý predseda strany Pavol Hrušovský sa spomína v Gorile aj v súvislosti s miliónovými úplatkami.

"Ak by sme aj našli nejaké čierne účtovníctvo z minulosti, práveže ja som taký, že by som to odovzdal polícii," dodáva.

Ako sa pozerá na to, že Slovensko výrazne kleslo v akceptácii homosexuálov? Prečo sa posledné týždne KDH háda s Igorom Matovičom?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom KDH Alojzom Hlinom.