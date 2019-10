Spievankovo: Slováci sa nechajú vždy presvedčiť, že bude dobre

Spievanka a Zahrajko alebo Mária Podhradská a Richard Čanaky otvorene hovoria, že ich hnevá stav na Slovensku. Ako Spievankovo sú nestranní, no ako občania názor majú: "Veď my tu od 89. stále nemáme diaľnicu do Košíc," hovorí Richard Čanaky.

"Fandíme tým, čo zdvihnú zadok a chcú niečo robiť," dodáva na otázku, či podporuje protesty Za slušné Slovensko.



30 rokov po revolúcii sme podľa nich najviac zlyhali v reforme školstva. "Veď je to šialené, čo učíme naše deti na školách, my máme každý tri deti, ktoré prešli systémom. Verím, že naše deti to zmenia a už to pre svoje vlastné deti nedopustia," hovorí Mária Podhradská.

Zarába Spievankovo státisíce eur, ako sa často hovorí? A je 10 eur veľa za koncert Spievanky a Zahrajka? Ako sa skladá detská pesnička a na čo všetko pri tom musia myslieť?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Máriou Podhradskou a Richardom Čanakym zo Spievankova.