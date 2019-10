Zuzana Petková: Prokurátori sa boja hovoriť, potrebujú viac nezávislosti

Nadácia Zastavme korupciu urobila rozsiahlu správu o prokuratúre. Čo to vypovedá aj to, že prokurátori chceli hovoriť len anonymne a bez mena. "Jednoducho sa boja, pretože aj v minulosti boli prípady, keď za kritiku niekto dostal postih," hovorí riaditeľka nadácie Zuzana Petková.



"Prokurátori by chceli väčšiu nezávislosť, pretože dnes im môže generálny prokurátor nariadiť zastaviť bezdôvodne trestné stíhanie," popisuje Martin Suchý. Nadácia popisuje aj to, čo by sa vo fungovaní prokuratúry malo zmeniť. Navrhujú zmeniť voľbu generálneho prokurátora tak, ako sa volia ústavní sudcovia. "Kandidátov by nenavrhovali politické strany, ale odborná verejnosť ako je rada prokurátorov," dodáva Zuzana Petková. Parlament by potom mohol voliť viacerých kandidátov, z ktorých by si na konci vybral prezident.



Aké konkrétne problémy sú vo fungovaní prokuratúry? Čo treba zmeniť? A čo hovorí Nadácia Zastavme korupciu na to, že niektorí politici volajú po absolútnej zmene systému?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľkou Nadácie Zastavme korupciu Zuzanou Petkovou a analytikom Nadácie Martinom Suchým.