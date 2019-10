Kto a ako zverejnil zvukovú nahrávku Gorily? (video)

"Vieme, že to nerobil profesionál. Je toto robota niekoho, kto pozná, ako funguje internet, ale určite nie je extra zbehnutý v IT svete," myslí si o tom, kto zverejnil zvuk podobný spisu Gorila na internete Ľuboš Beran, ktorý v SME vedie vývoj online projektov. Dodáva, že ten kto nahrávku zverejnil, to spravil veľmi dobre. Tým, že použil komunitný hosting uložený v Amerike.

"Tento hosting nemá prakticky žiadneho majiteľa, je to skupina ľudí, ktorí prevádzkujú servery doma, neplatí sa za to, nemusia mať firmu. Takže sa reálne nevieme dopátrať k tomu, kto uložil veci do hostingu," vysvetľuje Beran.

Je sťahovanie nahrávky zvuku podobného Gorile do počítačov bezpečné? "Ak ste nikam nevypĺňali svoje heslo a zároveň máte plne aktualizovaný počítač, tak triviálne útoky sú vylúčené. Čo som videl základnú kópiu stránky, vyzeralo to veľmi jednoducho, bez pribaleného malware," hovorí etický heker a šéf spoločnosti Citadelo Tomáš Zaťko.

Penta reagovala takmer hneď po zverejnení zvukovej nahrávky. Hovorí, že nikto nepotvrdil jej autenticitu a spochybňuje ju, keďže sa s ňou manipulovalo a nevieme, akým spôsobom.

Do akej miery je však možné sfalšovať 39 hodín záznamu? Čo všetko vieme o tom, ako nahrávka bola zverejnená? Existuje spôsob, ako zistiť, kto nahrávku zverejnil a ako cestovala? Zverejnila ju skutočne skupina Anonymous? Prečo whistlebloweri tak obľubujú práve americké servery? A ako bezpečne whistleblowovať.

O tom všetkom sme sa rozprávali s etickým hekerom Tomášom Zaťkom a šéfom vývoja online projektov SME Ľubošom Beranom.