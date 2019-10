Gorila: Musíte mať svojho Palacku, hovoril Haščák pobočníkovi Fica

Neoficiálne peniaze pre Smer rozoberal podľa nahrávky Gorila v konšpiračnom byte 18. júna 2006 Jaroslav Haščák s Františkom Határom - vtedajším pobočníkom Roberta Fica. Bavia sa spolu priateľsky, zvukový záznam sa zhoduje s prepisom, ktorý bol zverejnený v roku 2011.

„Východniari nám dávajú pociťovať ostatným, že však my ešte čosi dokážeme" sťažuje sa na situáciu v Smere Határ od času nahrávky 21.54.30.

Hovorí, že problematickí sú dnes už nebohý Pavol Paška a krajskí predsedovia v Košiciach. „Tam sú totiž dosť divní ľudia – Peťo Žiga, firma Taper, neviem, či ti hovrí niečo. To je košický predseda. Prešovský Kubánek. Nechcem povedať, že sú skorumpovaní...“ Za ďalšieho problematického považuje Határ bratislavského šéfa Smeru Martina Glváča.

Haščák hovorí, že chce strane finančne pomôcť. "Dobre, prosím ťa, chcem vám dať aj nejakú pomoc, máte nejakú firmu vonku, budeme to riešiť takýmto prevodom, alebo, jak to vidíš?," vraví Határ.

"Ale Fedor má také firmy nie? Však to vždy riešil on?," pýta Haščák na Fedora Flašíka. Dodáva, že sa to musí robiť citlivo a diskrétne. "Mali by ste mať aj jednu osobu, ktorá je absolútne dôveryhodná... Musíte mať svojho Palacku, keď to takto poviem,“ hovorí Haščák pamätnú vetu na zázname v čase 22.03.00.

Határ sa zaujíma, ako by chcel Haščák strane pomôcť. "Tak nejak, aby to malo význam," odpovedá šéf Penty. "Čo to znamená, aby to malo význam?," pokračuje Határ. "Ja neviem, päťku?," skúša Haščák.

Határ mu vysvetľuje, že by potrebovali peniaze pre ľudí, ktorí strane pomáhali v kampane a nevedia ich vyplatiť oficiálne. Haščák súhlasí. dohodnú sa, že to doriešia ďalší týždeň.