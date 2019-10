Zvuková nahrávka Gorily: Demokracia je na hovno systém, hovorí Haščák

Zverejnená nahrávka zachytáva aj známe vyjadrenie spolumajiteľa skupiny Penta Jaroslava Haščáka, že demokracia je na "hovno systém" a volič vníma len povrch. Nahrávka sa tak zhoduje s prepisom, ktorý bol zverejnený na internete v roku 2011.

„Demokracia je tak na hovno systém. Všetky tie kecy, že volič povie... Volič je úplne hovno. Nevie nič. Fakt nevie nič. O ničom nevie nič. (...) Nevie, čo je to HDP, čo sú to verejné financie, nič. Tí ľudia vnímajú iba totálny absolútny povrch. Absolútny povrch,“ hovorí Haščák.

Vtedajší minister hospodárstva Jiří Malchárek mu pritakáva: „Je to logické, vstane ráno o siedmej, ide urobiť deťom raňajky a desiatu, ide do práce a o pol piatej to zabalí. Obrovská časť ľudí na Slovensku žije z platu a niektorí si vedia vyrobiť nejakú vatu, aby mali na dovolenky a sem-tam niečo ušetrili, ale väčšina ľudí nevie ušetriť,“ hovorí Malchárek. „Nevie,“ pritakáva Haščák.

„My sa nevieme dosť dobre prispôsobiť ich mysleniu, fakt je to o sympatiách, neveria v reálnu zmenu,“ pokračuje Malchárek.

V internetovej Gorile z roku 2011 je uvedený iba pôvodný Haščákov citát, až nahrávka teraz vôbec prvýkrát ukazuje, ako táto diskusia ďalej pokračovala. Malchárek s Haščákom v tejto časti nahrávky diskutujú o novej politickej strane Nádej, ktorú chce Penta podporovať, o jej mediálnej komunikácii či o problémoch, ktoré nastanú v Smere, ak bude zostavovať vládu.