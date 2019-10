Zvuková nahrávka Gorily: Haščák a Határ dohadujú obchody

Nahrávka zachytáva aj stretnutie tajomníka Roberta Fica, Františka Határa, so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom. Haščák podľa nahrávky prosí Határa, aby odkomunikoval so šéfom jednu spoločnosť.

Na nahrávke počuť zvuk, akoby Haščák písal meno spoločnosti na papier. Meno Roberta Fica priamo nevyslovili, spomína sa v spise.

„Keby mohol šéf povedať, ako to dopadlo,“ hovorí Haščák. „Či to doriešil a ako to doriešil.“

„Budem ešte so šéfom dneska večer,“ odpovedá mu Határ. Dohodli sa, že ak to bude vedieť ešte v daný deň, zavolá mu, či je to okej. Podrobnosti hovoriť nemá.

Határ hovorí, že oznámi len to, či je to v poriadku, a spomenul aj 40 dkg salámy.

V spise Gorila sú aj poznámky spracovateľa textu. V nich sa píše, že ide pravdepodobne o spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., ktorú od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,a.s. získala francúzska spoločnosť VEOLIA (cez Prvá vodárenská, a.s., Bratislava).